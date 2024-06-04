胡塞武裝聲稱攻擊美國航母

沉悶多時的中國大陸網路最近又有了激昂人心的新題材，主題是由中東地區葉門胡塞武裝宣稱對位於紅海的美國艾森豪號航母發動導彈攻擊，並準確擊中目標。在官媒報導之後，網路上立即出現各種航母被擊中與甲板燃燒冒煙的影片，大陸各媒體與網路博主瘋狂轉發。連續數日掀起一波反美狂歡，各家中央級媒體的公眾號推波助瀾，無非是證明「胡塞武這種末流角色都能擊中美國航母，證明美國已衰敗、美軍不足懼」。

事件發生於5月31日葉門胡塞武裝發言人葉海亞發表聲明，他指控美英兩國30日晚間對葉門首都沙那等地區發動空襲，造成16人死亡、41人受傷。為此胡塞武裝當天對美軍在紅海的艾森豪號核動力航空母艦發射了多枚巡航導彈和彈道導彈，並且準確擊中了目標。

胡塞武裝發言人葉海亞聲稱其導彈擊中美軍艾森豪號核動力航母。（圖／葉門胡塞武裝）

此一消息有些國際媒體簡略地做了敘述，但沒有進一步的求證或報導，因為胡塞武裝吹噓戰績是家常便飯。而這次紅海的衝突以來，胡塞武裝已多次宣稱擊中美國航母，網上也流傳巨型艦艇遭到攻擊、近防砲攔截失敗導致甲板被轟炸起火燃燒的影片，除了濃煙四起，還有直升機從空中灑水滅火的影像。

然而這是真的嗎？對稍為熟悉網路軍事資訊的網民來說，應很容易看出這是2020年7月12-15日美國海軍兩棲攻擊艦好人理察號（USS Bonhomme Richard , LHD-6）在維修時失火的影片。據熟悉相關訊息的網民指出，這段影片在陸網 至少是第3次被冒充美國航母遭攻擊以致起火燃燒。另外，這次也有網路影片是以網路戰爭遊戲畫面冒充，也很快被精明的網民們識破。不過，這些指出事實真像的人經常被其他人圍剿，被批評是為美國洗地，在重大問題上未能堅持政治正確。

《央視》率先發表胡塞武裝轟炸美國航母的消息。（圖／網路）

美國航母艾森豪號被擊中的可能性在理由的確存在。只是面對至少3艘配備神盾防空系統、約300具防空導彈垂發系統的艦艇來說，胡塞武裝那點導彈家底，事實上很難靠近艾森豪號，遑論每艘神盾艦都還有近防砲。更重要的是，若真有此事，早在全球媒體鬧翻天了，不會只有大陸媒體報導與網路流傳。

許多大陸官方媒體的知名公眾號仍然為胡塞武裝「可能」擊中美國航母尋找理由，其說法不外乎用無人機引誘防空導彈再以巡航導彈趁空檔進行攻擊，讓美國航母措手不及，再不就是「飽和攻擊」等說法。

How about some more Captain Demo… pic.twitter.com/X2w7Xvq8r0 — Chowdah Hill (@ChowdahHill) May 31, 2024

至於外界為何沒有報導？原因只有一個：美國不敢承認。艾森豪號航母指揮官Chowdah Hill可能不想把網上傳言當回事，僅在社群媒體X上發了幾張艦上廚房的麵包與他的愛犬照片，但仍然被大陸網民指為「遭到全球網友的的群嘲和質疑」、「霸權遭到毀滅性打擊的最後遮羞布！」

I infiltrated the bake shop because I smelled something interesting from way down the p-way. pic.twitter.com/8BkWFdI5LU — Chowdah Hill (@ChowdahHill) May 31, 2024

話說回來，既「愛國」又「賺錢」、政治正確兼顧經濟效益，與許多民主國家的媒體其實也沒有太大不同。重點是，身處網路與媒體訊息爆炸環境的讀者都需要善於分辨。