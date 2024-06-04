紐約證券交易所周一（3日）出現技術問題，多檔股票的交易都出現行情異常，「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威A股閃崩99.97%，每股從超過62.74萬美元暴跌至185.10美元。紐約證交所表示，技術問題導致多達40個股票代碼暫停交易，問題已獲得解決，目前正在審查可能受影響的交易，並將考慮取消因故障造成的交易。

根據CNBC，目前尚不清楚有多少股票受到影響。紐約證交所的母公司是洲際交易所集團（Intercontinental Exchange）。根據CNN，洲際交易所集團沒發現任何跡象顯示技術問題是網路攻擊所引起。美國證券交易委員會發言人告訴CNN：「正在監控此問題，並與市場參與者接觸。」

紐約證交所指出，由於全行業報價區間出現技術問題，引發在紐約證交所掛牌的一些股票停牌，這些報價區間是由綜合行情協會CTA（Consolidated Tape Association）的證券資訊處理器（securities information processors）發布。CTA表示，該問題可能是由新軟體版本引起的，有40檔股票受到影響，包括知名股票Chipotle Mexican Grill和Bank of Montreal等。停牌時，波克夏A股票當天的交易記錄不足4,000 筆，B類股票交易持續，週一上午跌幅不到1%，停牌似乎並未對主要市場平均價格產生顯著影響。