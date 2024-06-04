美股3日因技術問題導致多支股票無預警崩跌；其中，「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威公司A股閃崩99.97%，從62萬7400美元跌185.1美元後，有網友截圖閃崩瞬間真有人搶單交易成功，形同「1股賺2千萬」。不過，美股盤後最新消息指出，紐交所與其他UTP交易所共同決定，撤銷波克夏於美東時間上午9時50分至9時51分之間，價格低於或等於每股603,718.30美元的相關錯誤交易。

有網友在threads發文出示截圖，發現閃崩時在波克夏A類股的交易區看到好幾個成交數據，網友直呼「靠北，真的有幸運兒！」，假設最後真的交割成功，等於用185.1美元買到62萬7400美元的股票，匯率換算下來1股賺超過2千萬台幣。

網友看完紛紛留言，「185元換62萬，有夠爽」、「買到直接退休用了」、「瞬間變成千萬富翁，羨慕」、「絕對會進金融史史冊」；但也有網友指出「程式交易錯誤的，一定會修正交割」、「異常狀況不會交割」、「應該會回溯，成交也沒用」。

波克夏A股今一度大跌 99.97%，尾盤恢復交易後，終場收紅 0.87%，報每股 631,110.10 美元。據了解，暴跌期間成交了約 50 股股票。紐交所集團股票交易所與其他UTP交易所共同決定，低價買進巴菲特公司股票的交易無效。