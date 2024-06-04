東海大學一位男大生的畢業照爆紅，只見他穿著學士袍被3位超正的姊姊環繞，吸引1.5萬人朝聖，不少人留言搶當男大生的姊夫，而男大生本人也突然變成臉書人氣最高的關鍵字，之後有網友找出3位姊姊的IG，其中三姊擁有上萬名粉絲追蹤，版面上有不少漂亮辣照。

一名網友近日在臉書社團《爆廢1公社》上轉發一張照片說，東海大學一位男大生，在畢業典禮上與3名正妹姊姊合照，姊姊們特地準備了一個巨大紅布條，上面寫著「沈哲誌畢業快樂，姊姊們愛你！」

照片吸引1.5萬人狂讚，引起網友討論，「姊姊都好正，風格不同」、「人生勝利組的代表」、「這家族的顏值太頂了」、「跪求姊姊們IG」、「之後弟弟當兵，懇親會上會讓大家超羨慕」。

因這張照片，這位男大生秒變成臉書搜尋上「人氣最高」的關鍵字，後來有網友神出3位美女姊姊的IG，大姊和二姐都是私人帳號，但三姊則是公開帳號，在IG上擁有1.5萬個粉絲追蹤，平時會接攝影合作，在版面上也有不少辣照。