自去年台北與捷克首都布拉格開通直航後，捷克今年第一季外國遊客大幅增加，其中更以台灣遊客增幅達75％高居各國之冠，達到3.7萬造訪人次，此現象也直接反應在發卡銀行的海外簽帳金額上，依據兆豐銀行統計，今年第一季的頂級卡海外實體消費前十名國家排名，捷克不僅擠入前十名，甚至以平均近4萬元的驚人金額，直接在單筆簽帳排行榜國家中霸榜，傲視台灣人最愛日本的單筆簽帳約7,000元與美國的9,000元。

兆豐銀行指出，除了捷克平均單筆簽帳金額高達近4萬元，法國也有超過3萬元的水準，遠高於亞洲國家的平均值，如香港1.3萬元、日本約7,000元及新加坡與韓國的6,000元，推估可能與國人喜愛於歐洲國家購買精品有關，如許多部落客分享，在捷克購買GUCCI不僅貨品齊全，退稅後相當於可用最低8折入手；想買HERMÈS首選法國，除了比較划算，也有機會能買到平常需靠配貨才能入手的限量品。

目前市面上不少信用卡都有提供高額的海外消費回饋，以兆豐銀行為例，除了頂級卡等級的世界卡與無限卡，海外有最高2.5％回饋，另外有海外神卡美名的「利多御璽卡」也提供最高3.1％現金回饋，其中3％回饋無上限，今年6月底前登錄還能再獲0.1％加碼（每期上限500元），保費神卡「Mega One」海外消費最高則有3％回饋，其中2.88％回饋無上限，今年6月底前登錄又可加碼0.12％（每月上限500元）。

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