羅昇的智慧製造解決方案致力於促進具包容性的永續工業化，透過與時俱進升級基礎設施及提升能源效率，不斷推動乾淨能源科技的投資，協助製造業者努力實現永續發展的目標。AI+瑕疵檢測方案將有效優化工廠設備效率，將人力缺口和廢材耗損降至最低；能源監控管理系統搭載友通資訊（2397）工業電腦，透過即時監控及分析能耗狀況，可即時改善缺失，並得以逐步實現走向低碳，再到零碳的永續發展目標。

羅昇偕同台達電(2308)、友通(2397)打造能源監控管理系統以及工廠戰情室，蒐集廠區的能源數據，進一步偕同羅昇旗下子公司達昇能源，提供一站式能源管理專案規畫，推廣涵蓋創能、儲能、節能三方面的產品與服務。

此外，隨著生產模式多樣化且生產批量更小，尤其在高科技製造業，其產品的複雜性也隨之提高，融合協作型機械手臂與AI視覺檢測，近乎「擬人化」的技術成為新解方。再透過羅昇團隊的顧問服務加值，針對產業客戶的各項需求，亦可結合AOI自動光學檢測與AI，讓檢測效果得以極大化。