塞倫多羅只差一點就要拿下比賽。（美聯社）

球王喬柯維奇（Novak Djokovic）在法網連續兩輪被逼入五盤大戰，他以6-1、5-7、3-6、7-5、6-3逆轉第23號種子塞倫多羅（Francisco Cerundolo），這是他生涯第370場大滿貫勝利，改寫職業網壇紀錄。喬帥在第二盤扭到右膝，叫暫停請防護員治療，賽後他表示膝傷困擾他幾個星期了，他很希望照常出戰8強，但要在比賽當天才能確定（6月5日），他的對手是第7種子魯德（Casper Ruud）。

這場比賽喬柯維奇也是差點就要放棄了，他在第四盤以2-4落後，他又叫暫停請求治療。他認為場地的紅土有點少，害他多次滑倒進而膝傷復發。

「這絕對影響到我的表現，打了超過兩盤，我盡量不在每次對打拖太久，對手改變擊球方向或是放小球的時候，我都很不想跑。老實說在某個時間點我不確定自己應該繼續打下去。」

「過去幾周我的右膝有輕微不適，但沒有任何讓我擔憂的傷勢，我繼續打了幾場比賽，直到今天才出現問題。」

連續兩場五盤大戰都是逆轉勝，換成在一般三戰兩勝的賽事喬柯維奇早就輸了，所以他今年未得一冠，他主要憑藉經驗和集中力戰勝年輕對手，生涯五盤大戰累積40勝11敗。喬帥的復原力依舊驚人，前役打到半夜3點，他休息一整天沒有練球，只跟朋友玩了法式滾球，他表示自己睡得很香，此戰上場之前就恢復所有疲勞。