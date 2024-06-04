針對《財政收支劃分法》修法議題，立院民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團不會提案，呼籲把話講清楚，沒溝通好以前，提案是徒增困擾。對此，資深媒體人陳揮文舉日前民進黨在立院朝主席台丟垃圾袋一事，諷刺民進黨想對話就對話、想亂就亂，「是在哭喔？」

柯建銘、幹事長吳思瑤等人昨（3）日以「還要鬥下去嗎？朝野該對話吧！」為題召開記者會，針對藍白聯手推《財政收支劃分法》一事，柯建銘強調，藍白又是要破壞執政，民進黨團不會提案，主張再多開幾次公聽會，要把話講清楚，沒有溝通好以前，提案是徒增困擾。

對此，陳揮文昨在政論節目《新聞大白話》諷刺表示，立法院會日前審查國會改革法案時，民進黨做出的許多抗議舉動，包括將寫上「垃圾」字樣的藍色塑膠袋丟上主席台、射紙飛機以及丟大球，舉止宛如馬戲團一般。

陳揮文質疑，當初鬥的人是誰？當時是國民黨在亂還是民進黨在亂？「你是在哭喔？你想對話就對話想亂就亂？」陳揮文直言，柯建銘是民進黨的總召，並不是大家的總召，呼籲大家不要讓柯建銘為所欲為。

陳揮文最後也強調，民進黨如今是執政黨，當家要鬧事，將來選舉就需要付出代價。