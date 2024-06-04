近年來台美合作關係日益密切，美國聯邦眾議院撥款委員會指出，4日將討論一項預算法案，內容包括提供台灣5億美元（約台幣161億元）外國軍事融資，還有最多20億美元（約台幣640億）的貸款和貸款擔保。此外，還有消息指出，27家美國國防承包商組成的代表團近日抵台參訪，並拜會剛上任的賴清德政府。

眾議院撥款委員會（House Appropriations Committee）近日公布2025財政年度預算案相關法案，新聞稿指出，委員會主張提供台灣5億美元（約新台幣161億）的外國軍事融資（Foreign Military Financing），以及最多20億美元（約台幣640億）的貸款和貸款擔保，以強化台灣在海峽兩岸的嚇阻力。

這筆對台軍援是抗衡大陸的一部分。委員會也主張，提供21億美元（約台幣670億）增進美國在印太地區的國家安全利益，並供4億（約台幣129億）美元予「對抗中國大陸影響基金」（Countering PRC Influence Fund），以反制其在全球的惡意活動。

Taiwan, Philippines to receive majority of US$2 billion US foreign military financing https://t.co/kppcPsN0Cr pic.twitter.com/lyhNvvMI5k — Taiwan News (@TaiwanNewsEN) June 2, 2024

此外，有知情人士稱，3日27家美國國防承包商組成的代表團抵達台灣，除了出席6日舉辦的台美國防產業論壇，也將參訪中科院、漢翔等公司。另外，由於總統賴清德、副總統蕭美琴已上任，代表團將藉由美台商會安排，拜會政府高層。