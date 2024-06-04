男子阿國與女子小萱（均化名）婚後育有一女，不料，2023年阿國的友人告知，小萱與阿華（化名）十分親近、常一同進出，他曾多次詢問，但小萱都說阿華僅是法律諮詢合作律師，是一般朋友與事業夥伴，要他不要多想，不過後來小萱卻提出離婚，甚至被他撞見2人同床共枕，阿國這次不忍了，憤而提告連帶賠償200萬。

法院審理，阿華指控，一開始小萱認為不被信任還辱罵他，原本以為是朋友誤會，但小萱卻在2023年底開始多次提出要離婚，並要求給付夫妻財產。而在今年（2024年）2月中旬，他撞見自己的女兒被阿華送回家，結果竟是阿華帶著自己兒子，與小萱及其女兒一同出遊，阿華還毫不避諱告知，他們正在交往、要他趕快簽字離婚。

阿國難過地表示，後來某日上午他臨時返家，幫女兒拿取所需物品時，竟赫然發現，小萱與阿華在臥室裡同床共枕，當時阿華下半身幾乎裸體，還跨在小萱身上，阿華看到他出現時，才趕快用棉被蓋住自己下半身。

阿華辯稱，阿國家裡大門有裝監視器，如果真如阿國所稱有交往、常進出他家，可以提出監視器錄影畫面證明，但阿國沒有這麼做，所以這不是事實。他也絕對沒有說2人有在交往，反而是阿國當天，一直說支持多元成家，希望他照顧小萱，並且並彼此祝福。

小萱則表示，她否認有侵害阿國的配偶權，只因當時有很大的包裹，所以請阿華幫忙將包裹拿回家，阿華答應後，一方面幫忙拿包裹，另一方面也是幫助擬定離婚的事情，因為她剛好生理期所以很睏，就先休息一下，沒想到就睡到早上了，也不知道為什麼會睡在同一張床上。

法官審酌，阿小萱與阿華侵害阿國之配偶身分法益實屬重大，導致阿國精神上之痛苦。日前依法宣判，阿國請求慰撫金200萬元，尚屬過高，應以40萬元為適當。可上訴。