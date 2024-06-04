台大醫院婦產科前名醫黃立雄，因與兒子黃博健及兒子女友、部落客「貴婦奈奈」（本名蘇陳端）以醫美診所吸金詐騙逾2億元逃亡加拿大被通緝，黃立雄上月返台遭50萬元交保，而黃立雄因欠稅7000多萬元，被名列「欠稅大戶」，法務部行政執行署士林分署上月已首度通知黃立雄說明，他推稱診所是兒子經營，指他欠稅不合理，執行官將在端午節後再通知黃立雄提出清償計畫，擬對黃發出禁奢命令，禁止他每月消費不准超過2.4萬、搭高鐵、到四星級飯店消費等豪奢行為。

倘若黃立雄被執行署發出禁奢命令，將被禁止投資股票、期貨；購買、租賃或使用2000元以上商品或服務、搭乘計程車、高鐵、飛機，去酒店、夜店、舞廳、KTV、四星級飯店消費，以及每月生活費不准超過2.4萬等，民眾只要發現黃違反禁奢命令的奢華行為，可向執行署檢舉，執行署將提供3萬至10萬元的檢舉獎金。

貴婦奈奈與男友黃博健、男友父親黃立雄創立「杏立博全」醫美診所，2018年11月惡性倒閉詐欺2億元潛逃，被害人雖對3人提告詐欺，但3人早於2017年逃亡加拿大，遭台北地檢署通緝。今年4月，黃立雄與妻子黃林麗真連絡調查局想返台，加拿大邊境服務局(CBSA)將黃立雄夫妻遣返回台，調查局5月3日將黃立雄夫妻移送台北、士林地檢署歸案。檢察官訊後諭知黃立雄50萬元交保，並配帶電子腳鐐，限制住居、出境、出海。

但身為婦產科名醫的黃立雄，卻積欠103年、104年、106年、107年度4年度的綜合所得稅及罰鍰，甚至欠繳個人健保費、違反醫療法的罰鍰，總計欠款高達7130萬9322元，其中光是醫美診所積欠107年度的綜合所得稅，就高達3408萬元，另罰鍰3131萬元。

國稅局將黃立雄移請行政執行署士林分署追討，士林分署因黃立雄欠稅逾7000萬，將黃列為「欠稅大戶」，經全面清查黃名下財產，發現他在台資產所剩無幾，僅執行到黃的保險99萬5610元。為此，士林分署發布獎勵公告，若民眾檢舉黃名下財產，獎金最高100萬元。

士林分署得知黃立雄返台歸案，遭台北地檢署諭知50萬元交保，因此透過北檢獲悉黃遭限制住居的地點後，5月15日首度通知黃到士林分署說明。據了解，黃立雄表示他沒有錢，診所是兒子經營，診所積欠107年度綜所稅算他頭上不合理，將向國稅局申請查核。

執行官同意給黃立雄一段時間查證後，將依法要求他提出清償計畫，至少須將他積欠個人健保費、違反醫療法罰鍰、部分年度綜所稅共約600萬元部分，先提出具體清償計畫。

士林分署認為，黃立雄逃匿加拿大6年，生活無虞，且返台歸案後又能立即提出 50萬元的刑事保證金，並非全無資力，將全面清查黃的醫美診所資金流向，並將於六月端午節過後再通知黃說明，要求他提出具體清償計畫，且擬對黃發出禁奢命令，若發現黃有隱匿資產拒不清償欠稅情況，不排除進一步向法院聲請裁定管收3個月追稅。