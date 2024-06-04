中華電最新聲明指出：

一、就民眾聚集的大型活動及聚會（例如：跨年晚會、元宵燈會、大型演唱會、媽祖繞境…等），中華電皆會在活動前，通案主動衡量活動情況及人潮可能聚集狀況，評估民眾於活動現場對通訊之需求量，並據此派出4G/5G高效能行動基地台車因應，以提供客戶高頻寬、低延遲、廣連結的行動網路及最優質暖心的體貼服務；客戶亦常透過多元方式（如客服電話、客服信箱、民代轉達等）表達其對於高速網路之通訊需求。

二、此次青鳥活動，立法委員考量到場民眾眾多，為體恤民眾，維持良好通訊品質，中華電於5月23日派出一輛行動基地台車停駐於中山南路與青島東路口立法院院區內，於5月27日晚間起，派駐另一輛行動基地車，停在立法院院區內議場後方，並在人潮聚集的路口，亦停駐行動基地台車。中華電再次聲明，派出行動基地台車停駐，實為加強通訊品質，滿足活動現場民眾之通訊需求，絕無藉此蒐集使用者數據之情事。