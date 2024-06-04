孫安佐在泰國呼麻、私闖民宅露屁股的風波，至今尚未平息。雖然母親狄鶯把一切脫序行為，都歸責是因為孫安佐在泰國「被下蠱」，不過傳出孫家親友透露，孫安佐在泰國發生的事情其實更複雜、「水很深」，而且自此之後他的狀態變得不好，家中氛圍也只是維持表面上的和平。

事件發生至今，先是狄鶯接受媒體訪問，說自從將孫安佐從泰國帶回來以後，他像中邪般不吃不睡，老往外衝。除了求助身心科之外，還表示外甥女問了台中某個師父，指出孫安佐是在泰國「被下蠱」，因此找上阿西（陳博正）老婆「西嫂」幫忙化解。

孫安佐自己也認定這樣的說法，受訪時大方表示是從一個很恐怖的地方回來，坦言被下蠱。「那個是真的啊各位，你不會想體驗的這樣，就讓你瘋掉而已，但是我沒瘋，我活著回來了」。還描述自己被綁在床上，施打一些藥劑，然後又吸了一些不明氣體，旁邊隔著一個布簾，推進來一個不知道幾歲的老頭，做一種類似能量轉換的事情。

孫安佐認為自己被下蠱。（圖／YT@中時新聞網）

不過根據《鏡週刊》報導，孫家親友表示，其實孫安佐在泰國根本並不是被下蠱，而是其他不明物體，所以他才必須向在台灣的父母孫鵬、狄鶯求助。至於孫安佐目前狀況如此不穩定，其實是戒斷症狀。至於是何種不明物體，仍不得而知。

《鏡週刊》指出，整起事件內幕複雜且「水很深」。至於孫安佐在公眾面前表現出來、似乎不穩定的言行舉止，其實都是戒斷過程會出現的狀況。而倘若真是戒斷，那麼除了生理不適，還得面對噁心、嘔吐、眩暈、精神恍惚、焦慮等，部分患者更可能會產生胡言亂語、失去方位感、運動不協調等現象。