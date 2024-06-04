台北國際電腦展（COMPUTEX）開跑，輝達執行長黃仁勳、超微董事長蘇姿丰等科技業大咖接連演講大談AI，也表態將在台灣投資相關產業。美麗島電子報董事長吳子嘉表示，大陸才剛軍演完、還說台獨粉身碎骨，商人卻一直投資台灣？背後一定有美國政府因素；而這些人到台灣兩周都沒有跟總統賴清德碰面，表面上很奇怪，應是美國政府希望他們不要碰政治、完全做商業。

吳子嘉昨在政論節目《關鍵時刻》表示，黃仁勳講的很清楚，AI就在台灣，生產基地、供應鏈都在台灣，背板上幾百家公司不可能全移到美國，美國想把台積電、把供應鏈到美國去應該失敗了，AI和相關硬體生產製造的供應鏈系統都在台灣，不可能離開。

吳子嘉也提到，超微等公司最近也宣布要大量投資50億、100億，「5月23、24號解放軍不是剛演習嗎？他們怎麼不怕呢？」這很矛盾。吳子嘉也說，大陸國防部長董軍近日在新加坡香會上說「台獨粉身碎骨、自取滅亡」，講的很狠、要打仗，對照這些商人卻在投資台灣，背後「當然是美國政府保證，商人敢來投資，背後一定有政府保證沒問題」。

「賴清德總統跟整件事情的關係也值得推敲」，吳子嘉指出，不只輝達黃仁勳，而是一大票人投資，這些人都會待到7日、待了大概兩個禮拜，「兩個禮拜沒有一個人跟賴清德碰面，這太奇怪了吧？這也是同一個道理，就是那個保證的人說：你們不要碰到政治，完全做商業」。