新北市萬里區人氣早餐店「萬里豆漿伯」開業近60年，老闆近日宣布即將退休，早餐店於6月11日結束營業，消息曝光後一票老饕直喊不捨「好難過，以後吃不到了。」該店在Google擁有4.2顆星好評，許多網友大讚餐點美味、價格便宜，是去北海岸必吃的早餐店。

「萬里豆漿伯」經營將近一甲子，老闆2年前曾在臉書社團「萬里新聯盟」透露，由於開刀導致體力下降，加上孩子接手意願不高，因此萌生退休念頭。沒想到老闆近日再發文宣布退休，早餐店將在6月11日結束營業，6月10日是最後營業日，「感謝大家長期以來的照顧與支持，十二萬分感謝。」

萬里豆漿伯位在新北市萬里區瑪鋉路，從清晨5點賣到將近中午，在Google擁有4.2顆星好評，網友表示店家人氣超旺，每次去都大排長龍，老闆娘親切友善，餐點好吃又便宜，是去北海岸必朝聖的店家。

早餐店將熄燈的消息曝光後，在地人直喊可惜，「小時候讀書的回憶」、「天啊，我最愛的蘿蔔糕」、「以後回去沒有飯糰加紅茶了」；也有不少人給予祝福，「感謝數十年的美味早餐服務，祝福退休後的生活自在愜意、幸福開心」、「身體最重要，祝健康幸福美滿，享受退休生活。」