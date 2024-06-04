一名女網友分享，2年前開始出現一些「免疫力差」的小症狀，最近買了愛滋病的篩檢試劑，測2次都中鏢，讓她很崩潰，因為她的私生活很正常，不會跑趴約砲，連夜店都沒去過卻染病，而且她才24歲，和男友說好要同居和結婚，如今發生這樣的事情，讓她很無助，引起網友熱議，不少人建議原PO快就醫檢查，如果配合治療，其實生活可與常人無異。

一名女網友在Dcard上分享，前年起陸續出現酒糟皮膚炎、長癬和濕疹，且陰道炎也持續2年好不了，不管怎麼吃藥都沒用，最近上網查資料發現這些都是「免疫力差」才好發的症狀，包括一種罕見免疫疾病「太藤世症」，好發族群就是愛滋病患者。

女網友表示，她去買愛滋篩檢劑，檢測2次都是陽性，讓她忍不住反思自己的私生活，不理解到底是怎麼被傳染的，她18歲時交了第一個男友，對方是大學生，兩人曾無套發生關係；19歲交第二個男友，是已經出社會的人，兩人也有無套過，後來抓到對方偷吃就分手了；而目前穩定交往的則是第三任男友，是她想走一輩子的人。

女網友指出，她和現任男友感情很好，兩人說好要在27歲結婚，而她在年底就要和男友同居，如今卻發現自己得愛滋，讓她很震驚，因為她既沒濫交，也沒到處約砲和吸毒，甚至沒去過夜店。而她現在很徬徨無助，她才24歲，生活才剛步上軌道，連學貸都還沒繳完，怎麼就發生這樣的事，讓她覺得老天太不公平。

女網友表示，她還沒有去看醫師，每天照常工作、與男友相處，只是不願意再與男友發生關係，而她也不知道要怎麼跟男友開口談自己生病的事，因為她很肯定，男友雖愛她，但應該無法接受這樣的事，目前她唯一想到的，就是趁男友睡著，偷偷採對方的口水篩檢，如果對方沒事，她就找個理由分手、徹底離開男友。

貼文引起網友討論，不少人留言安慰原PO，而一名自稱是感染科醫師的網友回應，快篩試劑可能不準，建議直接到醫院檢查，且目前相關藥物很進步，病毒量可控制得很好，不至於傳染給別人，不要污名化這個疾病，建議快去看醫師，也許一切都是虛驚一場。