富時羅素隸屬於倫敦證券交易所集團（LSEG），是國際三大永續評鑑其中之一。其評鑑範圍遍及全球47個成熟及新興市場，定期衡量全台超過400家企業、全球約8,000家企業於環境、社會與公司治理（Environmental、Social、Governance）三大面向的表現。富時羅素（FTSE Russell）評等模型為根據上百個指標的各項不同得分，分別加計所屬不同主題與面向的暴險程度與權重，所計算出的永續評等總分，滿分為5分，分數越高表示該企業的永續表現越佳。

王道銀行於富時羅素2024年5月最新出爐的永續評等分數中獲得4.3分佳績，根據公司投資人關係整合平台資訊，截至2024年5月31日為止，此佳績在台灣金融同業中排名第一，並位列全台上市櫃公司第四。王道銀行在此次受評的七大主題、122項指標中，勞動標準、人權與社區、社會責任供應鏈、公司治理、風險管理及反貪腐等六大主題皆獲得滿分5分最佳表現。

除了在富時羅素永續評鑑外，王道銀行於另一國際評鑑機構晨星（Morningstar）的Sustainalytics永續評鑑上亦獲得全台金融業排名第一、全台上市櫃排名第二的成績。