小編今（4日）精選5件不可不知的國內外財經大事。科技業是台灣重要產業，但去年上市櫃員工平均年薪排行榜，第一名竟然是不動產代銷王愛山林，均薪高達552.6萬，且前十名僅剩聯發科、聯詠及創意3家半導體公司，台積電的排名從前一年的14名狂掉至24名。

【1】上市櫃薪情榜 愛山林奪冠

不動產代銷王愛山林員工去年平均薪資以552.6萬元稱霸上市公司、年增93％近翻倍，其次為聯德以522.5萬元、年增近達六倍拿下「成長王」；聯發科以384.5萬元退至第四，台積電更從111年的第14名狂掉至第24名。

【2】黃仁勳開口成金 台股大樂透

輝達創辦人黃仁勳欽點台系供應鏈為AI發展重要合作夥伴，激勵多頭火力全開，台股6月首個交易日開出好采頭，指數3日終場強彈362點，創今年以來第八大漲點，收21,536點。法人預估，在美通膨降溫及AI紅利發酵下，看好大盤再戰22,000點。

【3】紐交所技術故障，錯誤顯示… 波克夏股價 崩跌99.97％

美股3日晚間疑似出現行情異常，數檔股票無預警崩跌98％以上。「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威更大跌99.97％，從62.74萬美元崩跌至185.1美元，讓許多投資客看得傻眼，更有人稱此時買到賺到。

【4】黃仁勳點名 43檔供應鏈 股價均漲5.2％

輝達執行長黃仁勳點名43檔台灣供應鏈名單，3日在台股幾乎全面走揚，其中，弘憶股、圓剛、德律、艾訊、新漢等相對低位階的個股更是攻上漲停表現；43檔供應鏈股價表現，平均漲幅5.2％，共有39檔收紅、14檔個股攻上漲停。

【5】7檔輝黃ETF 一年最高飆逾5成

輝達執行長黃仁勳來台掀起台灣科技股熱潮，國內含輝量高的「輝黃」ETF有七檔，包括元大S&P500、富邦NASDAQ、國泰AI+ROBO、統一FANG+、元大全球AI、國泰北美科技、國泰費城半導體，近一年來含息報酬率最高漲逾56％。