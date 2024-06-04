名人堂中鋒莫寧（Alonzo Mourning）再度躲過一次大劫，他告訴美媒ESPN說自己被診斷出第3期前列腺癌，今年3月開刀切除前列腺，檢測結果是癌細胞沒有擴散，他徹底康復了。「這個疾病最令我害怕的是這麼多男人自認身體健康，結果已經罹癌而渾然不覺。唯一的方法是驗血以及檢測PSA（前列腺特異抗原），美國有330萬男人罹患前列腺癌，其中很多人根本沒發現，我也一樣。」

今年54歲的莫寧是2006年熱火隊冠軍成員，以肌肉防守和火爆脾氣聞名。他是兩屆最佳防守球員、兩屆火鍋王，1998-99球季他場均20.1分、11籃板、3.9阻攻，在MVP票選第2名，只輸給卡爾馬龍（Karl Malone）。

莫寧的職籃生涯在2003年11月中斷，他原本與籃網簽約，出賽12場就發現腎臟疾病「局灶節段性腎絲球硬化症」。莫寧的親朋好友包括名人堂中鋒尤英 （Patrick Ewing）都去做配對，某位25年未見面的表親配對成功並捐腎拯救了莫寧。2005年莫寧重返熱火，打到2008年退役。前馬刺冠軍成員艾略特（Sean Elliott）也是相同的腎臟病，他在1999年接受哥哥捐腎，2001年退役。

「我發現前列腺癌時非常震驚，我的身體棒透了，健步如飛，如果我沒去檢查就完蛋了，癌症是無聲的殺手。」莫寧有家族病史，他的父親、祖父都罹患前列腺癌，非洲、加勒比海的黑人男性罹病機率也較高。