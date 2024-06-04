日本動漫《蠟筆小新》導演鴫野彰（しぎのあきら）於5月30日因膽管癌病逝，享壽70歲。肝膽腸胃科醫師錢政弘指，膽管癌好發於膽結石、有菸酒習慣者，提醒若有手掌與腳底發癢、茶色尿、右上腹悶漲、食慾差等症狀，要留心可能是膽管癌警訊，應就醫檢查。

基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘在臉書PO文介紹膽管癌，他指膽管癌依發生位置分為「肝內膽管癌」和「肝外膽管癌」，2種臨床表現不太一樣，肝內膽管癌有78%是長成一坨塊狀，此型用腹部超音波看得到，但有16%是沿著膽管長，6%藏在膽管內，所以「肝外膽管癌」在超音波下很容易被十二指腸內的空氣遮蔽看不見，才會說膽管癌不容易早期診斷。

錢政弘指，膽管癌包括好發於有膽管結石、膽結石、B型與C型肝炎帶原、肝硬化、酒精性肝病、常接觸有毒物質、抽菸、幽門桿菌感染、糖尿病與常喝含糖飲料10個族群，2019年瑞典的研究指出，每天喝2杯以上的含糖飲料會增加1.8倍的膽管癌，2.2倍膽囊癌的風險。

在症狀上，錢政弘指膽管癌患者可能有下列4種症狀。

■黃疸、茶色尿、灰白便：這是因為腫瘤塞住膽管使膽汁排不去造成的，不過通常要腫瘤有一定的大小才會塞住，而肝內膽管癌是不會造成黃疸，懷疑膽道阻塞或黃疸可以抽血驗膽色素和鹼性磷酸酶。

■右上腹痛：如果是右上腹劇痛比較像結石引起的疼痛，膽管癌的痛通常會形容是有「悶悶」「漲漲」的感覺。

■皮膚癢：這也是因為膽汁淤積所致，膽鹽沈積在皮膚上造成搔癢症，手掌和腳底最明顯。

■食慾不佳，體重減輕：膽汁無法排出會消化不良，營養吸收也會變差。

錢政弘提醒，40歲以上有肝病、膽結石或工作上會接觸有毒物質的人，平時要注意是否有茶色尿，有抽血時可留意膽色素、鹼性磷酸酶是否正常。另外可以加驗膽管癌症指數CA19-9 和CEA，這些檢驗都有助於早期發現膽管癌。

在飲食方面，除了少喝含糖飲料之外，錢政弘建議有膽結石的人不要吃生食，飲食要注意清潔衛生，因為細菌或寄生蟲會從十二指腸沿著膽管往上跑，造成膽囊、膽管甚至是肝臟發炎化膿，長期膽管發炎會增加罹癌風險。

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