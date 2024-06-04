台積電今日召開股東常會改選董事，董事長劉德音會後將退休，交棒總裁魏哲家，結束雙首長制的時代，日媒撰文盤點魏哲家接任台積電董座後的3大挑戰。

回顧台積電創辦人張忠謀在2018年退休，交棒給劉德音、魏哲家，這6年以來，台積電股價從229元上漲近270%，創下878元新天價，市值暴增近2倍至約22兆元，公司營收和淨利也翻了超過1倍。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，未來魏哲家接任董事長，首要課題是地緣政治這項最大的挑戰，前台積電高階主管直言，公司領導者需要應對地緣政治的主要不確定因素，這無疑是一項艱巨任務。台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真示警，如果前美國總統川普贏得今年的總統大選，是一大變數，川普過去曾批評台灣「搶走美國的晶片生意」。

第2大挑戰是台積電本身的成長性，報導指出，台積電現有的員工人數從2018年的4萬8000人，成長到7萬6000多人，員工相比以往也更為多元，如何管理是挑戰之一。

第3大挑戰是整個晶片產業的典範轉移（paradigm shift），如今全球晶片大廠為追求更強大的電腦運算能力，致力縮小電晶體面積，如何探索更先進的方式，以創新方式整合連結晶片，電晶體面積微縮也成為考驗。