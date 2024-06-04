新莊醉男超商搭話慘遭拒！路人下秒暴怒 竟拿安全帽狂砸他頭

新北市新莊區四維路一處，昨（3）日傍晚發生一起民眾糾紛事件。一名田姓男子喝醉後在超商前徘徊，期間與一旁的潘姓男子起口角爭執，遭到對方訓斥後，一怒之下竟持安全帽朝田男狂打，導致他頭部受傷。警方獲報後已將潘男逮捕歸案，訊後將依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，37歲田姓男子昨天傍晚5時在新莊區四維路一處的超商前，見到27歲潘姓男子與友人聊天，趁著酒意向前搭訕，並試圖加入他們的對話裡。不過田男的熱情卻遭到潘男的拒絕，不料田男竟因此惱兇成怒，直接拿起安全帽朝著田男的頭部狂毆，情勢陷入混亂；所幸田男及時躲進超商，這才免於發生更嚴重的意外，並在晚間7時30分前往派出所報案。

這起事件經過也被目擊民眾拍下並上傳至臉書社團「愛新莊我是新莊人」，警方獲報隨即趕抵現場，不過雙方當時均已離去。對此，警方聯繫被害田男前來報案，而田男至派出所時渾身酒氣，初步了解田男是因酒後而發生這起糾紛，訊後將依傷害罪對潘男提出告訴。

新莊分局呼籲，飲酒應適量，切勿酒醉失控引發糾紛，民眾若遇衝突應立即報警，切莫因一時衝動，暴力相向，傷人害己得不償失。

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