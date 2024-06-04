大陸《環球時報》4日報導，中國大陸國家安全部3日點名公布破獲英國祕密情報局（MI6，軍情六處）策反大陸國家機關王、周姓夫婦重大間諜案件，進一步偵辦中。英國在外媒查證時「循情治慣例」不證實。中國現代國際關係研究院研究員、反恐問題專家李偉分析，這是一起典型的引誘拉攏案例，可以看出國外情報機構針對中國大陸的情報活動非常全面，對此要保持高度警惕。

據大陸國安部消息，2015年，王某申請參加中英交流專案赴英留學，MI6看重其核心涉密崗位，迅速操作批准其申請。王某某抵英後，MI6特意安排有關人員對其特殊關照。在掌握王某某有較強金錢欲望後，MI6派遣人員以校友名義在校園內與其結識，聲稱可提供諮詢兼職的機會，並可給付高額報酬。王某在金錢利誘下，答應從事有償諮詢。經過一段時間後，英方人員對王某亮明身分，要求其為英國政府服務，並允諾更高報酬和安全保障。王某為謀求利益，答應了英方要求。王某的妻子周某也在某核心要害單位工作，後在王某極力策動下，答應為英方蒐集情報。至此，王某夫婦一同成為英方間諜。

《環時》報導，消息發布後，英國路透、《金融時報》、英國廣播公司（BBC）等媒體跟進報導此事。BBC尋求英國政府回應，後者表示不會證實或否認與情報事務有關說法。路透報導，當被問及中方的指控時，英國首相發言人表示，政府「長期以來的政策是不對我們情報機構的工作或安全事務發表評論」。

多家英媒稱，幾個月來，中國和英國一直相互指責對方涉嫌威脅本國國家安全的間諜活動，但最近案件頻繁浮出水面，並開始披露案件細節。這表明中國與英國之間的反情報行動正愈演愈烈。今年1月8日，大陸國安部披露，國安全關破獲一起MI6利用第三國人員從事對中間諜活動的案件。《金融時報》稱，在倫敦熱衷於促進國際商業聯繫以幫助陷入困境的英國經濟之際，圍繞間諜活動的緊張局勢有可能給英中關係蒙上陰影。

李偉表示，MI6是一個老牌情報機構，長期以來一直致力於通過各種手段發展人力情報。英國是五眼聯盟核心成員，MI6與美國中情局的關係非常密切，有些活動實際上配合美方。另一方面，中方對相關出國人員要加強反間防諜教育，如果沒有這樣教育，再加上自身政治立場不堅定，很難抵禦境外情報機構的誘惑。