圓剛自5月以來股價向上,由36元左右反彈至昨天收盤價49.15元,一個月反彈幅度達35%。

Premium Go系列包括三款多功能產品,X’tra Go GC515是世界上第一個Capture Dock,專為掌機的遊戲影像擷取、錄製而設計,與市面上各種熱門掌機都能完美配合,玩家只需輕鬆一鍵,即可在無需電腦的情況下錄製4K30或1080p120FPS的遊戲畫面。Elite Go GC313Pro具有100W快速充電功能和1080p60影像擷取,同時充電和擷取影像。Core Go GC313可充電時透過HDMI在大螢幕上顯示影像,實現手機、掌機遊戲大螢幕播放、視訊會議分享、視訊通話,讓充電器不只是充電器。

「直播大師StreamingCenter」軟體:為各種實況直播設備,如影音擷取卡、網路攝影機和麥克風等提供一個直播控制中心,讓直播者輕鬆管理多個影音來源、優化效能及打造個性化設定。具備AI虛擬背景、智慧降噪、專業色彩校正、一鍵音訊增強以及支援橫式和直式向直播畫面,大幅簡化直播工作流程。

創新的IP67等級OOB Box PC D135系列,該系列是與戰略合作夥伴共同開發的邊緣AI產品搭載強大的NVIDIA Jetson Orin NX模組,這款突破性的AI Box PC 將在COMPUTEX 2024上首次亮相。D135系列擁有卓越的內部加熱和外部強制排熱系統,在極端的環境條件下,確保能夠高效穩定運行。除了適用於-40°C至80°C的溫度範圍外,還具備防水、防塵和防震功能。本次圓剛將與Allxon、IronYun、Solomon和Cordatus等多個策略夥伴合作,現場展示多組解決方案,以突顯其多功能性和強大性能,其中還會特別展示GenAI應用於NVIDIA Jetson平台。這些演示將說明將AI技術整合到各種業務操作中的實際應用和重大好處。