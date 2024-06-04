俄羅斯前能源部副部長米洛夫（Vladimir Milov）透露，中國大陸不會為俄羅斯天然氣支付足夠的價格，以彌補普丁入侵烏克蘭後失去的歐洲市場，俄羅斯無法透過向中國大陸出口天然氣獲得任何利潤。原因在於北京以極低的價格購買天然氣以外，還向俄羅斯討價還價天然氣的管線建設。

《新聞週刊》報導，曾任能源部次長的反對派人士米洛夫認為，俄羅斯無法透過向中國大陸出口天然氣獲得任何利潤。俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）是世界上最大的上市天然氣公司之一，現在仍是俄國經濟主要收入來源，但「現在幾乎已經死了」。

Gazprom於2022年限制了向歐洲的天然氣供應，這被視為普丁試圖向基輔的盟友施壓，並對他們的經濟制裁、及對烏克蘭的支持進行報復。儘管奧地利和匈牙利等國家仍然依賴俄羅斯天然氣，但歐盟在沒有實施制裁的情況下，設法找到了替代天然氣來源。

《金融時報》稱，有消息人士指出，北京方面正在就西伯利亞力量2號（Power of Siberia 2 pipeline）天然氣管線進行討價還價，該管線曾向歐洲供應，並將大陸市場與俄羅斯西部的天然氣田連接起來。此外，俄羅斯缺乏另一條陸路天然氣出口路線，這意味著俄羅斯天然氣工業股份公司，可能必須接受中國大陸的條件。

此外，中國向俄羅斯支付的天然氣價格已經低於其他供應商，平均價格為每百萬英熱單位（Btu）4.4 美元（約台幣142元），而歐洲的平均價格為每百萬英熱單位（Btu）10 美元（約台幣323元）。

米洛夫向大西洋理事會（Atlantic Council）提交了一份報告，概述了俄羅斯天然氣工業股份公司的上游天然氣生產基地因缺乏連接西部西伯利亞油田與亞洲其他市場的基礎設施而被孤立的狀況，「俄羅斯對歐洲的天然氣供應恢復的可能性極小，一旦切斷，從政治上講，我看不到任何恢復的前景，也沒有其他替代模式。」