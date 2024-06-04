男星Echo（李昶俊）從節目《模范棒棒堂》出道，以擅長的b-box口技走跳演藝圈。今（4日）週刊報導，Echo和秘戀3年的波波星球兒童唱跳歌手牙牙姐姐（潘文菁）登記結婚；對此，Echo承認喜訊並透露，是為了幫罹癌的爸爸沖喜。

根據《鏡週刊》報導，Echo和牙牙姐姐5月21日登記結婚，隔5天共同出席女星孟慶而的婚宴。Echo受訪承認婚訊，夫妻倆早對結婚有默契，而且想幫罹癌的Echo爸沖喜。Echo稱讚妻子多才多藝又貼心，兩人很有話聊，認定女方是對的人。

牙牙姐姐身兼多職，是派對有氧編創教師、醒吾科大表藝系講師、蝦皮直播主等。（圖／IG@querida1217）

牙牙姐姐外型可愛、身材惹火。（圖／IG@querida1217）

牙牙姐姐去年520低調放閃。（圖／IG@querida1217）

Echo是在2006年參賽口技大賽奪冠，受邀上《模范棒棒堂》、《超級模王大道》等節目，巔峰時還當過華語天王周杰倫（周董）的Beatbox老師。感情生活部分，他最著名的一段是與女星李千娜6年的戀情，分手原因是雙方對未來沒共識。當時Echo透過臉書證實：「六年過去，我想這段期間，我們不只給予了對方滿滿的愛、各種幫助、歡笑淚水、喜怒哀樂、同時還給對方留下了深刻回憶，我想說，有你陪伴很開心謝謝妳與謝謝你的家人。相處了這麼久，面對艱難的挑戰，吃遍各地美食，體驗不同的國家但最終我們討論彼此，對未來的規劃有不同的想法，但又支持和尊重對方想去做的一切，所以我們選擇了當回好朋友。」

Echo曾跟李千娜交往六年。（圖／中時資料照）

而兩人分手後，李千娜2023年宣布和交往2年多的藝人男友黃尚禾結婚，今年3月平安生下兒子，當時Echo給予祝福。今年初，Echo接受中國時報專訪，承認女友比自己小3歲，感情很穩定，但想拚事業，沒有結婚的計畫。事隔4個多月，Echo替罹癌父親沖喜，和牙牙姐姐登記結婚，獲得外界祝福。