民進黨政策會執行長王義川自稱可用手機基地台訊號比對參與青鳥行動與519小草集會的群眾，引發爭議後改口說看影片跟現場「用膝蓋想也知道」，中華電信也證實521有接獲綠委要求，增加基地台布建。國民黨立委徐巧芯質疑，王義川527在政論節目發言之前是否有跟民進黨高層開過會？只能說違法的事情不要自己說出來，現在已經掌握相關線索，但證據找齊前不便公布，提醒民進黨「你們多久之前開始做的事情，你們自己心裡有數，要為此付出代價嗎？」揆

徐巧芯今（4日）在黨團大會前受訪表示，「古有王羲之，今有王膝知，能以膝蓋算出天下大事。古有蘭亭集序，堪稱天下第一行書，今有綠挺不下去，堪稱第一草書，草包的草；正版的王羲之是仰觀宇宙之大，俯察品類之盛，盜版的王膝知是仰觀青鳥之大，俯察小草之盛」。

徐巧芯也質疑，很好奇王義川身為民進黨政策會執行長，在527當天有沒有跟民進黨的高層開過會，不然怎麼會在下午的通告直接使出「膝蓋通靈」的絕招，只能說違法的東西不要自己講出來，再來用膝蓋去隱瞞，否則對民進黨高層，跪幾次算盤都不夠，極其景仰王義川能用膝蓋算出天下之奇數，自嘆不如。

徐巧芯說，王義川可能一時嘴快，吃到誠實豆沙包，把事情講出來了，現在都有掌握相關線索，但在證據還沒有找齊之前，不便公布，「但要提醒民進黨，你們多久之前開始做的事情，你們自己心裡有數，監控人民絕對是不對且違法的行為，民進黨要為此付出代價嗎？自己好好想一想。」

徐巧芯也說，中華電證實有民進黨立委打電話要求調度基地台，基地台其實不只是增強訊號，根據基地台的多寡，在最後分析資訊的時候可以更加精確，網路跟學術上都有相關資料和期刊，若中華電信的資料管控，在沒有授權的情況下，有被中華電或旗下子公司濫用民眾個資做分析，都是需要國會調查權聽證權，因為過去辦案的經驗，我們對於檢方不是那麼信任。

另對於韓國瑜盼暫緩推花東三法等衝突性法案，徐巧芯表示，主要是認為說有一些會有衝突性的法案，希望稍微延宕一些，先前議場4次衝突，藍、綠、白所有委員應該也都筋疲力盡，在國會五法進二讀之前，黨團大會就已經有過共識，國會五法或其他有政治性爭議的法案，跟其他民生法案是要並進同行，所以在非常早的時候就有這樣的默契。像是國會改革法案就會搭配三到五項民生法案，因為這樣才能讓民眾有感，也才能讓國會聽證權、調查權能夠實現。