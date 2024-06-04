張菲次子張少懷2013年迎娶小13歲女星翁馨儀，婚後育有一對子女，家庭生活美滿。而不時會透過社群分享家庭生活的翁馨儀，日前在IG發文透露，「被師丈（張少懷）氣死！」原來是與老公外出吃飯時，因對方一個舉動，害她差點被誤會是要吃霸王餐。

翁馨儀分享與老公到士林站吃知名的韓國豬肉湯飯，卻在結帳時發生意外插曲。當時張少懷用完餐後表示自己要去付錢，並朝櫃台方向走去，接著離開餐廳。翁馨儀心想，老公應該是像之前一樣到外面抽菸等她吃完；怎料，當她吃完走出去後卻沒找到人，直到打電話給對方才知是去將兩千大鈔換成散鈔。

翁馨儀分享與老公到士林站吃知名的韓國豬肉湯飯。（圖／翻攝自翁馨儀IG）

對此，翁馨儀無奈表示，自己身上有錢，更反問老公為何沒跟她說一聲「等一下人家以為我跑了」結果對方竟回：「我想說你沒吃那麼快」害她趕緊衝回店裡付錢，說自己超尷尬，同時抱怨「被師丈（張少懷）氣死」。文章曝光後，不少網友笑翻「瞬間有畫面出現妳的尬臉」、「好有畫面感，我整個笑出來哈哈哈哈哈哈」、「師丈故意的⋯⋯⋯哈哈」。

其實翁馨儀曾演出過林俊傑《記得》的MV，之後也參與過《阿爸的願望》、《逆光青春》等台劇的演出，但在嫁給張少懷後便將重心放在家庭，鮮少出現在螢光幕前；對此，曾有網友好奇問是否會想回去拍戲，而她也坦言「自己一直都想」只是目前沒有經紀人、公司，所以很多事都要自己來，但她認為，自己很幸運，即使沒戲拍還可以在社群找到出路。

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