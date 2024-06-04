在6月的第一個交易日，泛歐STOXX 600指數收漲0.3%，西班牙股市（IBEX 35指數）和義大利股市（FTSE MIB指數）分別上漲約0.7%和0.5%，表現最佳。

市場氣氛偏向樂觀，全球製造業數據出現復甦跡象，而繼上周五發布的美國通膨數據後，該國ISM製造業數據在5月減弱，令聯準會今年降息的預期進一步回升。

現在市場將密切關注歐洲央行周四公布的利率決議，該央行料將把借貸成本從歷史高點調降25個基點。

BlackRock Investment Institute出具報告指出，通膨放緩以及長達18個月的經濟疲軟，使歐洲央行有理由開始降息，但我們不認為它會降很多、很快。這不是典型的降息周期。由於通膨壓力還在，歐央會讓利率保持在疫前水準之上。上周歐元區的通膨數據再次顯示去通膨的進展陷入停滯。

類股方面，數據顯示歐元區5月製造業活動仍然疲弱、美國製造業則仍陷萎縮，歐元區公債殖利率應聲下跌，向來被視為「債券替代品」的房地產、電信和公用事業股漲幅領先。

受油價下跌拖累，能源股收跌0.7%，表現相對弱勢。

焦點股方面，英國藥廠葛蘭素史克（ GSK）股價大跌9.2%。其胃灼熱藥物Zantac疑似含有致癌成分並遭到美國FDA要求下架，德拉瓦州法官批准7萬多件相關訴訟可繼續進行。受此拖累，醫療保健股跌0.3%。

Atos重挫18%，這家陷入困境的IT諮詢公司周三前必須在兩個修訂後的重組方案中做出選擇，然而這些提案雖然將大規模減輕債務負擔，但現有股東權益也將幾乎化為烏有。