大陸月球樣品實驗室如何保存月壤樣本。（大陸央視）

大陸月球樣品實驗室如何保存月壤樣本。（大陸央視）

大陸央視新聞4 日報導，月球帶回來的珍貴月壤樣本要怎麼存儲、管理和研究呢？

據瞭解，未來這些樣品，將在密封狀態下，被運至位於中國科學院國家天文台的月球樣品實驗室，確保樣品安全解封，進入充氮實驗操作台，此前嫦娥五號帶回的月壤樣品，也存儲在這裡。

月球樣品實驗室由外及裡分為三個房間，在第一個房間有一個解封操作台，嫦娥五號取回的月球樣品，就是在這裡完成解封工作。旁邊一個個向外伸出、充滿氣體的橡膠手套，正是科研人員透過這些橡膠手套來完成月球樣品的解封工作。

娥六號探測任務地面應用系統副總設計師周琴稱，解封操作台裡面它是一個充氮環境，壓力稍微比外面大氣壓會高一點，所以會把手套給撐出來。裡面的壓力會高一點，外面壓力低一點是為了防止外面的大氣進入到手套箱裡邊，對手套箱裡面的樣品會造成污染的一個可能性。

未來，嫦娥六號樣品也將在這個操作台安全解封，這些寶貴的月球樣品在解封後，會陸續分發給科學家進行後續研究。

從解封室進入第二個房間，此前嫦娥五號帶回的月球樣品，工作人員以「是否接觸過大氣」為標準，對現有樣品分類存儲。

周琴表示，接觸大氣樣品實際上分為兩部分，一部分是當時從月壤裡面挑出來的一些岩塊樣品，都單獨編號、單獨存放，由於當時是在外面稱重、拍照，所以這些岩屑顆粒已經暴露在大氣了；另外一部分樣品就是對外發布的一些返還樣品。

而對於沒有接觸過大氣的原始月球樣品，則被專門保存在另一個充氮密封手套箱裡。

周琴指出，有10個瓶子是鏟取樣分出來的10個原始的瓶子，非常細，平均粒徑大概只有50微米左右，跟麵粉細微性粗細差不多，當時每1個瓶子大概分（裝）出來了150克左右的樣品，然後由於對外分發使用，所以目前看到的樣品有的只剩下瓶子的1／3或者是一小半的樣品在這個樣品瓶裡。還有一些是在托架裡面存的鑽孔樣品，這些鑽孔樣品也是沒有接觸過大氣的。

周琴稱，目前留的這些樣品是持續向外分發的，在最初設計的時候，是按照10％的量做異地永久備分存儲，這部分樣品實際上都已經做好了預留和分樣準備。

據瞭解，目前嫦娥五號月球樣品已經分發到了第七批，其中，前六批主要針對大陸國內用戶，而第七批也首次面向國際科學家開放申請。

不管是嫦娥五號樣品，還是未來將抵達的嫦娥六號樣品，都會在這個實驗室解封並分發出去。

在月球樣品實驗室，還有被做成光片的嫦娥五號月球樣品。周琴指出，它是用樹脂包埋的方法，將小的岩屑顆粒或者是月壤，做成這種樹脂光片的形式，科學家就直接可以用這些光片去做一些包括同位素、化學成分的分析。可以看到這個是兩個顆粒，還做了一種是這種月壤的，就非常細了。

專家表示，採用這種注膠的方式，不僅能夠保持樣品顆粒的原始形態，方便科學家研究，同時在封存狀態下，樣品不易破碎，也有利於長期保存使用。

周琴表示，這就是第七批準備發放的光片樣品，然後第七批申請的光片樣品總共有5個，已經都準備好了。

月球樣品實驗室由外及裡共有三個房間，第一間用來解封樣品，第二間存儲了嫦娥五號帶回的樣品，最裡面的第三個房間，便是為嫦娥六號樣品準備的。

工作人員表示，目前實驗室已做好準備，迎接新一批的寶貴樣品。

周琴稱，這間實驗室主要是未來用來存儲嫦娥六號樣品的，然後看到長的手套箱，實際上跟嫦娥五號手套箱的造型是非常相似的，嫦娥六號返回後所接觸樣品用到的一些分樣工器具已經洗完了。樣品回來之後，還要做一些樣品的初步物理性質分析，還有化學成分的分析工作，所使用到的顯微鏡、掃描電鏡、電子探針這些化學成分常用的分析設備，分析方法，包括儀器的工作狀態，這些都已經做好了準備。