好市多以慷慨的退貨政策聞名，多數商品都能無條件退貨並獲得全額退款，但有5樣商品不能隨便退貨，分別是菸品、酒類商品、黃金條、禮品卡及客制化商品；至於消耗品，像是車子的電瓶和輪胎等退換貨有特殊規定，須由賣場評估；理財作家巴克曼表示，如果會員「極端退貨」，像是每周退貨10件以上的產品，可能遭到賣場標記，嚴重恐被取消會員資格。

理財作家巴克曼（Maurie Backman）在網站上分享，好市多大部分的商品都可以在90天內辦理退換貨，但菸品、酒類商品、黃金條和禮品卡不可以退貨。

根據好市多官網資料，除了上述4項商品，客製化的商品通通不可以退貨，如果是因為有耗損，廠商可以提供維修的方案；而一些消耗性的商品，像是汽車的電瓶和輪胎等，退換貨有特殊規定，需要請賣場評估；至於鑽石產品則是可以退貨，但需要提供購買當時所有原版保證書（IGI 及 GIA 證書等），並經指定第三單位珠寶鑑定公司完成鑑定，才可以退貨。

好市多表示，不管是在哪個賣場購買產品，都可以到離自己最近的賣場會員櫃檯辦理退貨，不一定要返回原本的賣場，但記得要攜帶原本的發票，若是打統一編號，則要帶公司發票章，另外如果付款方式為信用卡，務必要攜帶原本的信用卡。

巴克曼表示，他詢問了好市多的客服人員，對方表示如果有會員「極端退貨」的狀況，像是每周退回超過10件以上的產品，或每周都拿著已經吃了70％以上的食物回來退貨，好市多會特別標註該會員的帳戶，嚴重可能取消會員資格。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！