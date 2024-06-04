北市女逆向蛇行「一路搖擺」害騎士慘挨撞！酒測值這麼高

北市大安區信義路3段與建國南路1段口，昨（3）日中午發生一起交通事故，38歲黃姓女駕駛在信義路上蛇行並逆向行駛，當場擦撞直行機車騎士，致騎士連人帶車倒地，所幸並無大礙。警方獲報到場，黃女酒測值竟高達0.61毫克，訊後依公共危險罪送辦，同時也針對逆向行駛違規部分製單舉發。

據了解，黃姓女子昨（3日）駕車在信義路上蛇行並逆向行駛，不慎擦撞對向的機車騎士，所幸騎士僅受擦挫傷。警方趕抵現場，對黃女進行酒測，黃女酒精濃度高達每公升0.61毫克，嚴重超過法定標準，警方依法將其帶返所偵辦，同時也針對逆向行駛違規部分製單舉發。

警方指出，依據《刑法》第185條之3規定，駕駛動力交通工具吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，處3年以下有期徒刑，併科新臺幣30萬元以下罰金。

警方強調，為落實執行警察局「加強高風險對象交通事故防制計畫」專案工作，大安分局針對「酒後駕車」項目加強執法取締，截至今年5月31日止，計取締酒後駕車151件，展現嚇阻交通違規、保障市民行的安全之決心。

大安分局呼籲，「喝酒不開車，開車不喝酒」，酒駕零容忍已是全民共識，預防酒駕人人有責，民眾飲酒後應搭乘大眾運輸，或利用「酒後代駕」服務，切勿保持僥倖心態駕駛車輛，害人又害已。

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