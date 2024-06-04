男子阿國與女子小萱（均化名）是夫妻，不料，2022年6月20日，小萱突然無正當理由就離家，更驚人的是後來還產下一女，因此推定是他們的婚生子女。阿國不滿自小萱離家後，雙方就沒再有發生過性關係，所謂的女兒並非自他受胎所生，雙方最終離婚收場，阿國憤而提告求償50萬元。

法院審理，阿國指控，因為小萱對他提出否認子女之訴，並坦承約在2022年9月28日左右受胎懷孕，但是雙方早從2022年6月20日起就已分居，小萱在受孕期間並未與他同住，也並沒有夫妻之實，不可能是他受胎，顯見小萱在婚姻關係存續時，就與他人發生性行為，侵害他的配偶權且情節重大。

小萱辯稱，與阿國在2022年6月20日分居後，她每10天就返回阿國住家所在地工作並與阿國同住，因此女兒是自阿國受胎所生，她會提起否認子女之訴，是因為阿國不願意負擔父親的義務，為了逼阿國出面接受鑑定，確認女兒是他的。

法官認，雙方在2023年2月簽立離婚協議書，小萱當時已懷有女兒，但並未讓阿國知道，根據離婚協議書內容，雙方就財產歸屬、阿國應給付的贍養費、「財務責任歸屬」、小萱遺留在阿國住處物品搬遷等，都是十分詳細的約定。

但是，就子女監護權歸屬及扶養費分擔，應是離婚時最重要協議事項，小萱在簽立離婚協議書時，若確認女兒是自阿國受胎，小萱並無隱暪之必要，而不就監護及扶養事宜，在雙方離婚時一併協議，顯見小萱提起否認子女之訴，的確是因為女兒不是阿國的。

法官審酌，阿國配偶權受到侵害，而且情節重大，並導致精神上受有相當程度的痛苦等。日前依法宣判，阿國請求賠償損害，以35萬元為適當。可上訴。