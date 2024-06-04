王義川沒散布假消息？ 謝龍介轟NCC陳耀祥雙標：我在中天講就被罰

民進黨政策會執行長王義川在近日引爆非法監控人民疑雲，NCC主委陳耀祥昨（3）日被問及王義川是否散布假消息一事則強調「每個名嘴行事風格予以尊重」。對此，曾遭NCC追殺的國民黨立委謝龍介感嘆表示，開罰若雙標，民眾全看在眼裡，最終慘的將是總統賴清德。

民進黨政策會執行長王義川日前稱可透過手機數據分析集會遊行的性別與年齡，甚至還能以此分析青鳥行動、小草集會與選前造勢的群眾不同，引發數據監控的疑慮，王義川2日又改口稱「去到現場用膝蓋想也知道。」針對王義川「用膝蓋想」之說，是否散布假訊息？陳耀祥強調，沒有什麼散布假訊息，每個名嘴行事風格予以尊重，若有違反事實查證依照相關法規處理。

對此，謝龍介昨在臉書有感而發表示，他之前接獲看不下去的「深喉嚨」爆料，並在中天節目上引述質疑民進黨動用電信基地台，結果NCC就追殺他與中天，還以新聞未查證為由，罰款中天60萬元，「換成王義川在三立講同樣的事，陳耀祥就換了一張慈眉善目的臉，說這是個人風格？」

謝龍介強調，監控人民、警總復辟，民進黨要對全國百姓交代，若開罰雙標，綠能你不能，民眾看在眼裡，幹譙在心裡，最終慘的將是賴清德。