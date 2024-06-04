奇美醫院泌尿外科主治醫師陳致豪提醒，夏日炎熱容易結石上身，要避免結石就要補充足夠水分，一天最好飲用2500至3000CC的水。（曹婷婷攝）

全球暖化加劇，夏天氣溫呈逐年升溫跡象，你知道氣候炎熱還可能加劇腎結石風險嗎？日本結石醫學會統計日本結石人口持續上升，似乎與全球暖化氣溫成正比；奇美醫院泌尿外科主治醫師陳致豪提醒，夏日炎熱容易結石上身，要避免結石就要補充足夠水分，一天最好飲用2500至3000CC的水。

台灣腎結石人口比例逐年增加，根據健保資料庫2021年統計，全台20歲以上成年人，腎臟結石盛行率7.38％，男女比例為2比1，而且隨著全球暖化，高溫炎熱氣候也使得腎結石人口愈來愈多，台大公衛學院上月底發表最新研究結果，也顯示熱危害恐導致腎臟傷害。

陳致豪說，相關醫學研究都證實氣候變遷造成的全球暖化，使得腎結石人口不斷增加，這主要與高溫易造成人體內水分蒸發快，一旦水分補充不足，自然容易使得尿液中的礦物質和鹽類積聚形成結晶，進而在腎臟內產生腎結石。

他提醒，有家族史與長期在戶外勞動者都屬於高風險族群，至於結石大部分好發於4、50歲族群。如家中父母都有結石史，下一代就要格外注意，此外，在戶外勞動者因長期曬太陽，水分蒸發快，一旦水分補充不夠的話，就容易有結石情形。另外，飲食不規律如高油、高鹽、高蛋白者，甚至常常喝含糖飲料者，也必須要小心結石產生機率高。

坊間不少排除結石偏方，其中一種是喝醋，但他也說，喝醋目前在醫學文獻並無相關實證，醫學上，目前也無研發藥物可有效溶解結石，但有藥物可預防結石產生，也可抑制結石生長速度，針對反覆性結石患者即會開藥服用。