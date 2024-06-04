劉德音指出，台積電在全球製造足跡布局方面也積極努力中，無論在美國、日本、德國，都必須用新方法、新地方、在新的社會文化中建立台積電新製造基地。公司當然預期會面對不少挑戰，但都在學習並一一克服中，這也是台積電全球客戶對公司有高度信任的原因。

台積電今年股東會將進行董事改選，劉德音將在會後卸任退休，為最後一次以董事長職位主持股東會。他首先表示，今年以來要謝謝股東的大力支持，使公司近期股價表現相對強勢，今天可較輕鬆一點討論公司的近況及未來、決定下一輪董事名單，在此先祝大家平安健康。

劉德音指出，2024年又將是台積電大大成長的一年，當然這是在2023年基準較低的狀況下。然而，公司看到全球人工智慧（AI）伺服器的建置風潮持續升高，這些AI應用帶動的先進半導體需求，正是台積電今天技術製造的強項，這使台積電對未來幾年的成長深具信心。

劉德音強調，儘管今天的台積電已是半導體界公認的技術領先公司，但台積電絕對不會以此為滿，相反的會加速研發投入，來開發公司的未來，畢竟今天AI應用所需的運算力，仍遠遠無法滿足。

同時，台積電同時也致力於各方面發展，包括追求技術領先、製造卓越、客戶信任、並履行對環境及社會的責任、良好的公司治理。其中不變的目標，就是持續為股東創造最大價值。