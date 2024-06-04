一名女網友日前在雲林西螺一間麵店用餐，店裡沒有菜單，她點了2碗麵、1盤沙拉及1份青菜，沒想到結帳竟要1680元，其中沙拉就要價1280元，原PO當場嚇傻「原來有鬼，難怪沒菜單」，許多網友大罵太扯，認為真正的無菜單料理也不敢這樣玩。實際查看店家Google評論，不少客人都覺得被坑，隨便點了麵、沙拉就要上千元，紛紛留下1星負評。

原PO在臉書「爆料公社公開版」社團發文表示，日前到西螺一間麵店，詢問老闆有沒有菜單，老闆表示沒有，她心想「麵攤能多貴」，決定直接點餐，叫了2碗麵、1份沙拉、1份青菜，沒想到吃完結帳竟要1680元。

原PO表示，其中1盤沙拉要價1280元，有蝦子、魚卵、滷蛋、三色蛋、花生等食材，她說原本只想點三色蛋，但老闆推銷問「要不要來份綜合沙拉」，沒想到價錢竟如此昂貴，「原來有鬼，難怪沒菜單，感覺真的很差。」

網友看了全罵翻，認為價格太離譜，麵攤賣這麼高價的菜色應該要先講清楚價錢，「好扯！那個沙拉300就差不多頂了」、「這樣要1680？蝦子是吃鮪魚肉或和牛長大的嗎？」

實際查看店家Google評論，不少客人用餐後都被破千元價格嚇壞，其中有人點了3碗滷肉飯、2碗擔仔麵、1份骨仔肉、1份沙拉共1850元；也有民眾表示「吃完嚇到了，2碗麵加1盤冷菜蝦要千元。」

另有苦主透露，遇過幾次沒價目表的店家都很貴，所以絕不吃沒有標價的東西；但也有客人替店家緩頰，指店內食材新鮮，「一分錢一分貨」，建議消費前先詢問，以免發生爭議。