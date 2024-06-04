一名男網友PO網求助，指與女友愛愛時會聞到臭味，事後得洗兩次手才洗得掉，想告訴女友，又怕傷她自尊，引發網友熱議，「應該是發炎」、「讓她吃些鳳梨」；對此，醫師表示，這有可能是細菌性陰道炎、感染滴蟲或酵母菌，也有可能是陰道有異物，或平常吃太多甜食所致，吃鳳梨不會變香，建議快就醫。

這名網友在臉書社團Dcard貼「女友下面很臭，該怎麼開口？」文，指他與女友愛愛前戲用手摸，手上就會沾到臭臭的腥味，真的會不敢去聞，洗手至少兩次才洗得掉，女友的體質又是很容易濕的那種，有時候比較興奮的話，味道就出來，「那個味道真的讓我對愛愛有點抗拒⋯」。

原PO並指，他很想告訴女友這件事，又怕傷女友自尊，並指「她的臭不是內褲脫下來就會聞到，是妹妹流出來的很臭」，「剛在一起就有發現這個問題了，有買蔓越莓碇給她吃，但發現吃了還是味道很重」，詢問網友該怎麼辦？

有網友說，「好可怕」、「你是不是弄到括約肌了」、「應該是發炎」、「切鳳梨給他吃」、「是為她好，直接說有味道就好」、「可能身體出狀況了，快點就醫」、「可能她也不知道」。

對此，婦產科醫師蔡鋒博表示，女性性興奮時流出的分泌物，通常是透明或乳白色的液體，具有淡淡的氣味，但不應該是臭味。正常的分泌物可能會有一些酸性氣味，這是由於陰道內存在的乳酸菌所致，如果分泌物有明顯的臭味，如魚腥味或其他不愉快的氣味，這可能表明存在感染或其他健康問題，例如細菌性陰道炎、滴蟲感染或酵母菌感染。

蔡鋒博並指，陰道內有異物，例如未取出的衛生棉條，或是平常嗜吃甜食等高糖食物，也有可能造成下體分泌物有臭味，建議就醫釐清。

至於網友建議原PO讓女友吃鳳梨，與原PO說已讓女友吃蔓越莓無效，蔡鋒博表示，吃鳳梨下面不會變香，而女生多吃蔓越莓是預防尿道感染，「不要張飛打岳飛。」