基隆市警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊警務員林學志，因涉及與同事及女子深夜飲酒且疫調隱瞞，被記一大過，又夜間擅離駐地等被記過兩次。他不服提告，台北高等行政法院調查後，認定記一大過的部分有基於錯誤事實認定的違法，判決撤銷，而記過兩次部分為合法。可上訴。

判決指出，林學原為基隆市警察局所屬刑事警察大隊隊長，配置於 基隆市警察局所屬第二分局偵查隊服務，於2012年4月13日調任刑事警察大隊科技犯罪偵查隊警務員。

基隆市警察局分別認定林在2012年3月21日與同事及女子深夜飲酒，赴疫情傳染源小吃店，對疫調隱瞞且行政調查未能立即吐實，延宕對外澄清說明時效等情事，身為幹部未能以身作則，言行失檢，影響警譽，情節重大，依規定核予其記一大過懲處。

此外，2012年3月1日、2日、6 日、11日及20日值日，未有報備及簽出，夜間擅離駐地並於翌日返回，3月15日、17日及23日於內部管理時段與女子外出，未能遵守勤務及報告紀律，核予其記過兩次。

林對於兩個原處分均不服，提起復審，經保訓會復審決定駁回後，他仍不服，提起行政訴訟。他主張，基隆市警察局顯非職司傳染病防治的主管機關，卻在基隆市政府未作成裁處前，倉促以「確診後於行政調查隱瞞足跡未能立即吐實」為由，短短一個月內決議處以記一大過之嚴厲處分，有未依職權調查相關事證輕率裁罰之違法。

此外，基隆市警察局一再重複「因擔任主管職，且本件引起社會輿論，對機關影響很大」等不具正當連結的無關事由，擅自核予記過兩次的處分，明顯未依「強化紀律註記標準」及「個案具體違規次數」計算並核予適當之處置措施，原處分具裁量逾越及怠惰之違法，除有未適用優劣事蹟註記標準外，亦違反行政自我拘束、責罰相當及比例原則，應予撤銷。

基隆市警察局辯稱，林與同事及女子深夜飲酒、嗣後染疫、行政調查未盡周延、身為幹部未能以身作則、言行失檢，影響警譽等行為均為事實，依規定以原處分核予記一大過懲處，屬於法有據。

綜觀本事件衍生問題有負面輿情新聞處理、健康維護、因染疫影響勤務運作困難、警察風紀顧慮、機關內部紀律鬆散被糾正及職務調整陞遷影響等，可知本案嚴重性及涉及層面廣泛。

即便染疫非林所能選擇且雖無隱瞞疫調之情，但就疫情時代下，實施疫調、掌握感染源及阻斷傳播鏈實為全民共同抗疫目標及認知，林在疫情高峰期下，所為其他言行失檢及影響警譽之行為均為事實，因此依權責及相關法律規定，對其實施調查及給予處分，事證明確。

法院認為，基隆市警察局並未審酌可能對林有利的情形， 且未具體說明情節何以構成「言行失當、影響警譽、情節重大」，原處分即有瑕疵。因此，作成記一大過處分的基礎事實顯有錯誤，故此錯誤事實涵攝於法律概念亦難正確，故記一大過難認合法有據，應予撤銷。

法院依據監視器截圖、基隆市警察局第二分局偵查隊勤務分配表、簽到表、勤務狀況影像等為證，且此部分為林於言詞辯論當庭表示對此客觀事實均不爭執，且自承就此未按實登載部分有疏 失等語，是林行為有違反規定的事實應足認定之，故記過兩次所本於的事實應屬正確，應可認定之。

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