台灣科技業強盛的秘密，或許是「綠色乖乖」守護所有的機台，順利且不眠不休的運作，今年台北國際電腦展聯手選貨店plain-me與乖乖公司，推出限定版周邊商品，開賣第一天就被搶爆，包括旅行小包、收納袋及滑鼠墊等商品都相當熱門。

乖乖是台灣企業的都市傳說，只要在電腦、機台或電子設備上擺綠色乖乖，就能保佑機器正常運作，不會故障當機，可說是一種「玄學」。早在去年超微執行長蘇姿丰來台參加公司活動，當時員工就送上大型客製化的超微乖乖，蘇姿丰也笑著合照，可見乖乖的魅力。

此次電腦展發揮創意與乖乖發表聯名商品，包括乖乖滑鼠墊、乖乖御守磁鐵、乖乖旅行小包、旅行收納袋及貼紙等，5月30日剛開賣沒多久就已經被民眾搶光，現在官網上只能透過預購的方式下單。

乖乖官方臉書粉絲專頁也介紹，電腦展現場有快閃店，且不需要購票就可入場，觀迎民眾選購現貨商品。

plain-me官方也分享此次的設計理念，透過主題MR.PROTECTOR融合 COMPUTEX 的前瞻基因，及科技業經典「綠乖乖保平安」傳說，將乖乖化身為護身符，打造獨一無二的時尚單品，話題性十足，更具收藏價值。