反制北韓空飄約1000顆大便氣球，南韓國務會議今（4）日正式通過全面中止韓朝《九一九軍事協議》，此舉將讓南韓得以對北韓進行擴音喊話，並在兩韓前線邊境實施軍演，以及針對北韓的挑釁行為立即採取行動。

反制北韓空飄大便氣球，南韓國務會議4日正式通過全面中止韓朝《九一九軍事協議》，此舉將讓南韓得以對北韓進行擴音喊話，並在兩韓前線邊境實施軍演。

韓聯社報導，南韓國家安保室昨日表示，預計將中止韓朝《九一九軍事協議》，以應對北韓的大便氣球攻擊，今日上午舉行的南韓國務會議正式通過該議案。

因應北韓向南韓空飄約1000顆大便氣球，以及發射無線電波干擾衛星定位系統（GPS），南韓政府近期考慮恢復對北韓進行擴音廣播心理戰，但要恢復廣播，程序上須先暫停《九一九軍事協議》效力。

2018年9月19日，南韓前總統文在寅與北韓最高領導人金正恩舉行元首會談後，雙方共同簽署了《九一九軍事協議》。《九一九軍事協議》並未規定禁止對北韓進行擴音喊話，但確實寫入了「全面禁止針對對方的一切敵對行為」，另外也明確規範，以軍事分界線為基準，在兩韓邊境各5公里內區域劃設緩衝區，禁止炮擊及團級以上部隊的野外機動訓練，中止軍事協議，意味著南韓將可在軍事分界線附近進行軍演。

韓聯社指出，預期中止協議後，南韓政府不會立即重新展開對北韓的擴音喊話，而是會先完成相關流程，接著觀察北韓的挑釁行為再決定是否恢復擴音心理戰。