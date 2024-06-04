馬士基於5月初公布今年第一季業績，並同時上調全年獲利預期，預估全年稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）介在40億美元與60億美元之間，優於先前預測的10億美元至60億美元。

紅海危機至今持續延燒，導致船隻繞道、航行時間延長，運費應聲上漲，亞洲和中東地區也出現港口擁堵跡象，馬士基看好貨櫃航運需求將持續強勁，運費上漲和港口擁堵將為其今年下半年的業績帶來更強勁的表現。

該公司於3日釋出最新預測，全年稅前息前折舊攤銷前獲利可望落在70億至90億美元間，高於先前的預估40億至60億美元，息稅前利潤（EBIT）則預估落在10至30億美元之間，較先前的負20億至0億美元大幅增長。

馬士基執行長柯文勝周一透過聲明表示，在紅海危機的干擾以及對全球供應鏈的連鎖反應的推動下，貨櫃運輸市場於過去一個月進入了新階段，儘管貨櫃運輸的需求仍然強勁，但由於航班延誤、航線更長、設備短缺以及導致亞洲和中東幾個主要港口擁堵加劇的延誤，供應遭遇負面影響，供需失衡對運費產生了直接而深遠的影響。

該聲明亦指出，在經過第一季的穩定之後，許多地區的價格在4月和5月出現上漲勢頭，紅海商船面臨的持續威脅和日益嚴重的供應鏈瓶頸，在在表明上述情況短期內無法改善，若要解決這些問題、穩定全球供應鏈，需要比預期更多的產能，促使該公司重新評估今年前景，並上調其財務指引。

馬士基目前預估自由現金流至少將達10億美元，大幅優於先前預計的負20億美元。

消息傳出後，馬士基ADR周一應聲收紅3.67％，來到每股9.33美元。