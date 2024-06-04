一名女網友與男友已經2年沒有性生活，日前她不小心從監視器上看見男友在自慰，嚇得趕緊關掉，更心碎男友寧願自慰也不找自己愛愛。對此，性學博士許藍方表示，一般人對性的認知誤解很大，容易把「想做愛卻沒找我」跟不愛了畫上等號，但其實自慰是為了止飢，跟性愛完全不一樣。

許藍方日前在YouTube直播精華分享一名女網友的困擾，該名女網友和男友已2年沒性生活，卻撞見男友在家自慰的瞬間，衝擊的一幕讓她無法釋懷，很失落男友有性慾卻不找她，苦惱要不要和男友坦白，更抱怨對方每天晚睡，兩人幾乎沒有同時上床睡覺，想知道如何解決性生活不協調的方法。

許藍方表示，這種情況每對情侶都會碰到，因為人們對性的認知有很大的誤解，覺得男友不找她做就是有問題或外遇，甚至懷疑自己不性感。但是男生、女生會自慰，就像肚子餓會想找食物吃的慾望，而性愛是享受兩人之間愛的交流，兩者完全不同。

許藍方指出，男性在性愛時不是「想要就馬上能硬」，跟當下環境有關，有些人因為個性，或有煩惱、壓力、生病等都很難硬起來，以及做愛時男生要靠腰臀等核心力量擺動，對好吃懶做、整天躺沙發不運動的男人來說，做愛是煎熬。因此，男性會自慰很正常，建議女方不要責怪伴侶，因為他不是不愛你，而交往久了做愛頻率降低，最重要的是要想辦法讓戀情維持新鮮感。