NVIDIA Isaac平台利用生成式AI提供強大的機器人基礎模型，此次合作的一大亮點是所羅門的視覺智能取放系統(AccuPick)，該系統由基於NVIDIA Isaac ROS的NVIDIA Isaac Manipulator 加速運算函式庫進行增強。與傳統演算法相比，它的路徑規劃和執行速度提升8倍，路徑奇異性發生率更是減少50%，結合AccuPick的先進圖像識別技術，在不影響周期時間的情況下，能執行高精度操作從而提高工作效率，對於工廠內高效分揀和物流中心的訂單揀選業務至關重要。

所羅門董事長陳政隆表示，我們非常期待將NVIDIA Isaac平台整合到產品中，NVIDIA先進的AI技術和機器人工具，將增強我們在3D機器視覺、機器人控制和擴增智慧等產品能力，進一步推動工業自動化創新。

所羅門將繼續通過整合多種NVIDIA Isaac 技術，提供創新的產品和應用，以期將更智慧的自動化帶入製造、零售、物流等多元領域。