澎湖馬公警分局一名女性員警，昨天（3日）中午因稱身體不適，請假返回住處休息。不料，晚間7時許，就被友人發現其身體狀況有異，經報請119緊急送醫後，仍宣告不治。警方已報請檢方相驗以釐清案情，並表示會全力協助家屬辦理後續治喪事宜。

警方指出，死亡的黃姓女警（39歲）105年警員特考班畢業，107年分發至馬公分局服務至今，歷任馬公分局啟明派出所，後又調派警備隊等單位，目前在分局二組服務。

昨天中午身體不適告假後返回租屋處休息，但在晚間7時許，女警的林姓友人發現她的身體狀況有異，緊急向119報案請求救護，分局長呂文廷獲知後也即趕抵醫院，但女警經醫院急救後仍宣告不治。

馬公分局表示，黃警平時工作認真，勤務落實，作息正常，與同事相處融恰，唯近年來因健康因素，經整體考量之後，彈性調整辦理內勤工作。本案在製作相關警詢筆錄後，將報請檢察官進行相驗，釐清死因。