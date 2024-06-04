《大紀元時報》財務長關偉東（Weidong “Bill” Guan）被控主導一項長達多年的跨國計畫，至少洗錢6700萬美元（近22億台幣）非法資金被捕。

綜合BBC，CNBC新聞網和《紐約時報》（The New York Times）等媒體4日報導，檢方說，洗錢計畫涉及加密貨幣、成千上萬張簽帳金融卡、騙取失業保險金以及竊取個資等，促使大紀元報告的年收入大幅增加。

現年61歲的關偉東在曼哈頓下城地方法院被指控1項共謀洗錢罪，以及2項銀行詐欺罪，而據法院公告，他是周日早被捕，周一下午提出無罪抗辯，在繳交300萬美元（9,705萬台幣）保釋金後獲釋，但除了其他限制外，他只能在紐約和新澤西部分地區活動。一旦罪名成立，關偉東將因洗錢罪，面臨高達20年的徒刑，而每項銀行詐欺罪則可能獲處最高30年的徒刑。

美國聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）在聲明中說，關「與他人共謀，經由欺詐手段獲取失業保險福利，還有犯罪所得，洗錢數千萬美元，為自身、媒體公司和旗下關係企業圖利」。他並直指，「當銀行對相關資金提出質疑時，關據稱一再說謊，謊稱這些資金來自對媒體公司的合法捐款。」

The Epoch Times CFO charged in $67m money laundering plot https://t.co/q1tWajL4cG — BBC News (World) (@BBCWorld) June 3, 2024

據長達12頁的起訴書說，關偉東是新澤西州錫考克斯（Secaucus）居民，他負責《大紀元時報》的「線上賺錢團隊」（Make Money Online team），以執行相關計畫，將「犯罪所得」轉帳到與《大紀元時報》有關的銀行帳戶。

而《大紀元時報》周一晚在聲明中說，打算並會全力配合針對關偉東指控的任何調查。此外，聲明中還說，雖然在證明有罪前，他是無辜的，但公司已將他停職，直到此事解決為止。