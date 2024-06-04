台積電2024年股東會4日在新竹舉行，此次股東會為董事長劉德音最後1次主持，股東出席股數達90.33％，將進行董事改選議程；劉德音提到，台積電已經是公認技術領先的半導體公司，但不會因此自滿，反而會加大力道投入研發。

劉德音表示，今年以來因為股東的大力支持讓股價表現相對強勢，也是成長幅度較大的1年，除了因為2023年基期較低，也受惠AI伺服器的大力建置，帶動先進製程的強勁需求。

台積電已經是公認的頂尖技術半導體公司，但不會以此自滿，仍會持續研究開發創造未來，現階段的AI應用需求強勁，目前的算力遠無法滿足；在全球佈局部分，劉德音指出，台積電努力在日本、德國生產基地持續擴張，以新的方法 新的地方去建立基地，雖預期會遇到挑戰，但都在學習並克服。

劉德音強調，這也是客戶對台積電有高度信任的原因，也會致力各方面發展，包括追求技術 追求卓越，客戶信任、社會責任以及公司治理 ，不變的目標就是為客戶創造最佳的價值。

台積電創辦人張忠謀在2018年退休，交棒給劉德音、魏哲家，這6年以來，台積電股價上漲近270%。