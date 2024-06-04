報導指出，此次裁員將影響Azure for Operators和Mission Engineering等團隊。知情人士透露，Azure for Operators將裁員多達1500人。
微軟發言人向路透社表示，組織與人力調整是管理業務之必要，也是常態。為了公司的未來，以及為了支持客戶與合作夥伴，我們仍將優先考慮和投資戰略成長領域。
今年1月，微軟在動視暴雪（Activision Blizzard）和Xbox部門裁員1900人。亞馬遜、Salesforce等科技公司今年也都相繼展開裁員計畫。
此外，微軟發言人表示，微軟已經開始重組混合實境（MR）部門也會解僱一些員工，但將繼續銷售擴增實境（AR）頭戴裝置HoloLens 2。
《Business Insider》在2022年曾報導，微軟已經取消HoloLens 3項目。
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