高通盡全力搶攻AI PC商機，也攜手微軟，在微軟日前亮相的Copilot+，推出搭載高通Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus的PC。Cristiano Amon今日開場就打趣表示，「大家一大早開工，相信很多人用X86(英特爾)，應該等下就恐沒電，但明年就不會了」！

Cristiano Amon表示，AI將會重新定義個人電腦PC和行動裝置結合，高通積極和微軟建立更好的夥伴關係，這是充滿創新的大好機會。高通Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus是最好的，這是建築在技術實力上，將來產業會有很大改變。

微軟日前亮相最新Copilot+，推出搭載高通Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus的PC，Copilot+強打是目前唯一能夠釋放下一代AI全部潛力的平台。目前首批搭載Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus的超過20款PC，由宏碁(2353)、華碩(2357)、戴爾、惠普、聯想、微軟和三星等OEM廠商推出，商用終端會在下半年陸續堆出，預計到明年市場滲透率將持續提升。

Cristiano Amon強調，AI將改變所有東西，微軟也因為AI有相當大的改變，Copilot+一定是目前最好的。

高通在本次COMPUTEX展示以及效能評測顯示搭載Snapdragon X Elite與Snapdragon X Plus平台的裝置是現今唯一能提供Copilot+ PC體驗的PC，可帶來長達數天的電池續航力。首批超過20款搭載Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus平台的Copilot+ PC現已開放預購，於6月18日起在大型零售商販售。