財富管理達人表示，各投信官網上每日的淨值組成為面額加收益平準金加資本平準金的總和，而收益平準金與資本平準金是可作為配息來源的項目，兩者相加後的數字除以面額的占比越高，就代表越具配息能力。截至五月底，規模前五大台股高息ETF分別為0056元大高股息2892.44億、00878國泰永續高股息2823.31億、00929復華台灣科技優息2116.93億、00919群益台灣精選高息2067.63億、00940元大台灣價值高息1836.57億，觀察這五檔的最新淨值組成中，有機會作為配息來源的項目占比分別為36.82%、34.72%、26.5%、41.15%、-2.35%，其中00919明顯占比最高，達41.15%，因此00919日後最有機會維持高配息，此外，以今年來含息報酬率來看，00919也是以19.09%為五檔之冠為最佳息利雙收高息ETF。

據了解，00919第五次配息預估0.7元創下新高，這五次配息紀錄發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，以5月31日配息期前公告日收盤價25.74元來計算，年化配息率高達10.88%，連續五季衝破10%再度刷新台股ETF配息紀錄，00919本次除息日為6月24日，參與除息最後買進日為6月21日，配息發放日為7月15日，投資人可把握相關投資契機。